В Калининграде облили краской бюст Павлика Морозова (фото)

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В Калининграде облили краской бюст пионера-героя Павлика Морозова, установленный на одноименной улице, сообщил «Новому Калининграду» очевидец. По их словам, памятник ранее был приведён в порядок.

«Или в прошлом году, или в позапрошлом его обновляли. Недавно не было краски, а тут явно специально залили „лицо“», — сообщил собеседник «Нового Калининграда».

Как сообщает сайт мэрии, бюст Павлика Морозова был установлен на улице, носящей имя пионера, убитого кулаками в 1932 г. «История Павлика Морозова (1918–1932 гг.) является одной из самых противоречивых легенд советской эпохи, — сообщается на сайте горадминистрации. — Памятник установлен в 1981 г. Авторы — скульптор М. С. Постнова и архитектор Е.П. Тронин. Материал памятника — бетон, доломит».

Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 бюст Павлика Морозова получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

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Фото предоставлено очевидцем

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