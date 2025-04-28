Президент РФ объявил перемирие на период празднования 80-летия Победы

Россия объявила перемирие на период празднования 80-летия Победы. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин, сообщает телеграм-канал Кремля.

«По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — отмечается в сообщении.

В о же время Кремль подчеркивает, что «в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ».