Стало известно, куда перешёл курировавший Калининградскую область Роман Балашов

Бывший заместитель полпреда президента в СЗФО по вопросам Калининградской области Роман Балашов, место которого занял первый вице-премьер регионального правительства Сергей Елисеев, остался в аппарате полпредства. Официальный сайт полпредства сообщает, что теперь он занимается вопросами Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Роман Балашов работает в полпредстве президента в СЗФО с декабря 2017 года. До 2016 года он занимал должность заместителя губернатора Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага. Последний год, как утверждали архангельские СМИ, работал главным советником управления по внутренней политике администрации президента РФ.

По данным сайта правительства Архангельской области, Балашов Окончил МГУ по специальности «политология» и Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное управление и национальная безопасность», является кандидатом политических наук. С 1994 по 2005 год служил в органах ФСБ, затем работал советником Рособоронзаказа, замглавы администрации губернатора Пермского края, статс-секретарем ДОСААФ и т. д.

22 апреля губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале сообщил, что первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области.