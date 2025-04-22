Сергей Елисеев занял пост замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области

Сергей Елисеев занял пост замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня Сергей Владимирович Елисеев переходит на новый ответственный пост заместителя полпреда Президента в СЗФО по Калининградской области. Искренне благодарю его за совместную работу — напряжённую, но значимую для области. Курировал множество направлений внутреннего блока, помогал разобраться в его тонкостях. Уверен, его знания и опыт принесут ещё больше пользы нашему региону», — говорится в сообщении.

«Отдельные слова благодарности» губернатора обращены к занимавшему ранее указанную должность Роману Балашову: «Настоящий патриот, человек, глубоко понимающий историю российской государственности, культуры и православия».

О том, что Сергей Елисеев намерен покинуть свой пост и вернуться в аппарат заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области, «Новому Калининграду» сообщили два источника в феврале 2025 года. В правительстве эту информацию не подтверждали.

С 2017 года до июля 2021 года Сергей Елисеев уже занимал должность главного федерального инспектора в аппарате заместителя полпреда президента в СЗФО. В 2021 году он занял пост первого вице-премьера в правительстве Алиханова после отставки Алексея Родина. В 2022 году руководил правительством в Херсонской области, где находился в командировке, после вновь вернулся на пост первого зама, курирующего внутреннюю политику в области. Кавалер двух орденов Мужества (одним был награждён еще до приезда в Калининград, вторым — за работу в Херсоне).

Ранее Елисеев служил в органах ФСБ, потом работал в коммерческих структурах и органах власти.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter