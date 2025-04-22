Сергей Елисеев занял пост замполпреда президента в СЗФО по Калининградской области

Первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня Сергей Владимирович Елисеев переходит на новый ответственный пост заместителя полпреда Президента в СЗФО по Калининградской области. Искренне благодарю его за совместную работу — напряжённую, но значимую для области. Курировал множество направлений внутреннего блока, помогал разобраться в его тонкостях. Уверен, его знания и опыт принесут ещё больше пользы нашему региону», — говорится в сообщении.

«Отдельные слова благодарности» губернатора обращены к занимавшему ранее указанную должность Роману Балашову: «Настоящий патриот, человек, глубоко понимающий историю российской государственности, культуры и православия».

О том, что Сергей Елисеев намерен покинуть свой пост и вернуться в аппарат заместителя полномочного представителя президента в СЗФО по Калининградской области, «Новому Калининграду» сообщили два источника в феврале 2025 года. В правительстве эту информацию не подтверждали.

С 2017 года до июля 2021 года Сергей Елисеев уже занимал должность главного федерального инспектора в аппарате заместителя полпреда президента в СЗФО. В 2021 году он занял пост первого вице-премьера в правительстве Алиханова после отставки Алексея Родина. В 2022 году руководил правительством в Херсонской области, где находился в командировке, после вновь вернулся на пост первого зама, курирующего внутреннюю политику в области. Кавалер двух орденов Мужества (одним был награждён еще до приезда в Калининград, вторым — за работу в Херсоне).

Ранее Елисеев служил в органах ФСБ, потом работал в коммерческих структурах и органах власти.