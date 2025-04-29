Россия планирует построить совместное авиапредприятие с Белоруссией

Россия готова создать совместное авиапредприятие с Белоруссией. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, пишет ТАСС.

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — отметил Путин.

По мнению президента РФ, Белоруссии «удалось сохранить часть авиационной промышленности» СССР. «Кооперация по среднемагистральным самолетам», — обозначил Путин направление сотрудничества.