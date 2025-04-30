После шестилетнего перерыва в Калининграде планируют провести митинг 1 мая

После шестилетнего перерыва в Калининграде планируют провести митинг 1 мая
Фото: архив «Нового Калининграда»
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1 мая калининградцев приглашают принять участие в митинге «в честь Дня международной солидарности трудящихся» (0+). Мероприятие анонсировали на заседании Совета депутатов Калининграда в среду, 30 апреля.

«Я думаю, что в этот выходной день депутаты, представляющие своих избирателей на округах, должны присутствовать на этом мероприятии, а не где-то в другом месте заниматься своими личными делами. Поэтому всех приглашаю», — высказался руководитель фракции «Коммунистической партии Коммунисты России» Алексей Колобов. Назвал митинг «важным событием» и глава Калининграда Олег Аминов.

Согласно информации, размещённой в Telegram-канале главы фракции «Коммунистической партии Российской Федерации» Сергея Севостьянова, организаторы митинга выдвигают следующие требования: «белые зарплаты, обеспечение достойных условий труда и социальных гарантий, прогрессивная шкала подоходного налогообложения, организация блошиного рынка в соответствии с рекомендациями Минпромторга, понижения цен на бензин, отмена повышения пенсионного возраста».

Митинг пройдёт 1 мая у монумента «Мать — Россия» с 11:30 до 13:00. Проведение мероприятия, как уточняется, согласовано.

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