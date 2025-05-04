Владимир Путин о преемнике: «Я думаю об этом постоянно»

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Президент России Владимир Путин постоянно думает о том, кто мог бы стать его преемником. При этом, как отмечает президент, выбор будет оставаться за гражданами страны. Об этом он рассказал в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», сообщают «Ведомости».

«Когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», — подытожил Путин.

Документальный фильм про него выйдет 4 мая на телеканале «Россия-1». Картина посвящена 25 годам правления президента РФ.

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