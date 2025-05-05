Александр Авдеев покинул пост прокурора Калининградской области

Александр Авдеев покинул пост прокурора Калининградской области
Александр Авдеев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Прокурор Калининградской области Александр Авдеев ушёл со своего поста. Соответствующая информация отражена на сайте ведомства — фамилия Авдеева исчезла из раздела «Руководство».

На текущий момент высшее должностное лицо в этом разделе — первый заместитель прокурора Калининградской области, старший советник юстиции Владимир Анатольевич Родин.

В последний раз Авдеев упоминается на сайте региональной прокуратуры 13 января. В публикации говорится, что на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника прокуратуры Российской Федерации, Александр Авдеев выступил с приветственным словом, поздравив коллег с профессиональным праздником.

Оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе Калининградской областной прокуратуры «Новому Калининграду» получить не удалось.

Кандидатура Авдеева была внесена на утверждение в областную Думу 22 апреля 2020 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника управления генпрокуратуры в Южном федеральном округе.

Авдеев родился в 1982 году. С 1999 года служил в органах полиции, а в 2003 году перешел на работу в органы прокуратуры. С 2012 по сентябрь 2019 г. последовательно занимал должности старшего прокурора, заместителя начальника и начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новгородской области, прокурора Великого Новгорода.

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