Литва и Латвия против перелета главы Сербии в РФ через свое воздушное пространство

Литва и Латвия запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича, планировавшего визит в Россию на празднование 80-летия Победы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сербские СМИ.

Власти Литвы объяснили свой запрет «техническими и дипломатическими обстоятельствами», в Латвии сочли основанием для отказа «политическую чувствительность цели» полета.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран-кандидатов на вступление в объединение.