Минобороны: армия РФ зеркально отвечает на нарушение ВСУ режима прекращения огня

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Украина, несмотря на объявленный режим прекращения огня, не прекратила боевые действия. Поэтому российская армия зеркально отвечает на действия ВСУ. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима», — говорится в его сообщении.

По данным Минобороны, ВСУ предприняли две попытки прорыва в Курскую область. В министерстве также отметили, что нарушение Украиной режима прекращения огня говорит о нежелании урегулировать конфликт мирным путем.

Напомним, Россия объявила перемирие на период празднования 80-летия Победы. Соответствующее решение принял президент РФ Владимир Путин. 

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