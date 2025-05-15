СМИ: страны ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций против России и заявили о намерении приступить к разработке 18-го. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

«Я считаю, что 17-й пакет, который мы согласовали, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет»,— заявила Валтонен перед встречей глав МИД стран НАТО в Турции. Документ ещё не вступил в силу. Издание также сообщает, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро перед встречей отметил, что США и ЕС разрабатывают дополнительные санкции в отношении энергетической и финансовой сфер России.