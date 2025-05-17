ТАСС: оргкомитет по празднованию 80-летия области возглавят Мантуров и Кириенко

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Оргкомитет по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области возглавят первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Юбилей региона будет отмечаться в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ.

«Сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Калининградской области согласились стать Денис Мантуров и Сергей Кириенко. Алексей Беспрозванных будет их заместителем и председателем регионального оргкомитета. Ожидается, что к оргкомитету присоединится вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет правкомиссию по вопросам социально-экономического развития Калининградской области», — говорится в сообщении.

Как напоминает информагентство, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать этой дате федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. Юбилейные мероприятия предлагается распределить на три группы. Первую составят события, направленные на продвижение символов региона и его традиций. Вторую — различные праздничные торжества, включая фестивали общероссийского уровня, в том числе российско-китайские молодежные летние игры. В третий блок войдут проекты по благоустройству и строительству.

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