Мантуров и Алиханов вошли в оргкомитет празднования 80-летия области

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил федеральный оргкомитет по празднованию 80-летия образования Калининградской области. В его состав вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов и первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров. Информация об этом размещена на сайте официально опубликованных правовых актов.

В состав оргкомитет также вошли:

зампредседателя Правительства Татьяна Голикова;

первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко;

губернатор Алексей Беспрозванных;

гендиректор Большого театра и худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев;

председатель правления «Сбербанка» Герман Греф;

министр спорта Михаил Дегтярёв;

замполпреда президента в СЗФО Сергей Елисеев;

министр сельского хозяйства Оксана Лут;

министр культуры Ольга Любимова;

помощник президента Владимир Мединский;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

С остальным составом оргкомитета можно ознакомиться по ссылке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать дате образования региона федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. В мае стало известно, что оргкомитет по подготовке к празднованию возглавят первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.