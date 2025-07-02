Мантуров и Алиханов вошли в оргкомитет празднования 80-летия области

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил федеральный оргкомитет по празднованию 80-летия образования Калининградской области. В его состав вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов и первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров. Информация об этом размещена на сайте официально опубликованных правовых актов.
В состав оргкомитет также вошли:
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зампредседателя Правительства Татьяна Голикова;
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первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко;
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губернатор Алексей Беспрозванных;
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гендиректор Большого театра и худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев;
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председатель правления «Сбербанка» Герман Греф;
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министр спорта Михаил Дегтярёв;
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замполпреда президента в СЗФО Сергей Елисеев;
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министр сельского хозяйства Оксана Лут;
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министр культуры Ольга Любимова;
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помощник президента Владимир Мединский;
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министр здравоохранения Михаил Мурашко;
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министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
С остальным составом оргкомитета можно ознакомиться по ссылке.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать дате образования региона федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. В мае стало известно, что оргкомитет по подготовке к празднованию возглавят первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.