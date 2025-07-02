Мантуров и Алиханов вошли в оргкомитет празднования 80-летия области

Мантуров и Алиханов вошли в оргкомитет празднования 80-летия области
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил федеральный оргкомитет по празднованию 80-летия образования Калининградской области. В его состав вошли министр промышленности и торговли Антон Алиханов и первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров. Информация об этом размещена на сайте официально опубликованных правовых актов.

В состав оргкомитет также вошли:

  • зампредседателя Правительства Татьяна Голикова;

  • первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко;

  • губернатор Алексей Беспрозванных;

  • гендиректор Большого театра и худрук-директор Мариинского театра Валерий Гергиев;

  • председатель правления «Сбербанка» Герман Греф;

  • министр спорта Михаил Дегтярёв;

  • замполпреда президента в СЗФО Сергей Елисеев;

  • министр сельского хозяйства Оксана Лут;

  • министр культуры Ольга Любимова;

  • помощник президента Владимир Мединский;

  • министр здравоохранения Михаил Мурашко;

  • министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

С остальным составом оргкомитета можно ознакомиться по ссылке.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать дате образования региона федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. В мае стало известно, что оргкомитет по подготовке к празднованию возглавят первый зампредседателя Правительства РФ Денис Мантуров и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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