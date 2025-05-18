В Польше 18 мая проходит первый тур выборов президента

В Польше стартовали выборы президента, пишет РБК со ссылкой на избирательную комиссию страны. Голосование началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск) и продлится до 21:00 (22:00 мск). Право голоса имеют почти 29 млн избирателей.



Избирательная комиссия Польши допустила к участию в выборах 13 кандидатов. LRT называет крупнейшими политическими силами мэра Варшавы и кандидата от «Гражданской платформы» Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого — президента Института национальной памяти, кандидата от партии «Право и справедливость» (ПиС).

С 2015 года пост президента Польши занимает представитель ПиС Анджей Дуда.