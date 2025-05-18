В госпрограмму «Молодежь» хотят внести поправку об агрессивном национализме

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Власти Калининградской области вынесли на общественное обсуждение поправки в региональную госпрограмму «Молодежь», которыми предполагается уточнить понятие национализма, который входит «в число негативных социальных явлений и деструктивных идеологий». Поправками предлагается отнести к таковым агрессивный национализм. С проектом документа можно ознакомиться на сайте правительства области.

Министерство молодежной политики предлагает внести изменения в подпункт пятый пункта пятого госпрограммы, который в настоящее время гласит, что целью молодежной политики является, в том числе, «формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологиям экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям и деструктивным идеологиям». Поправками предлагается заменить понятие национализма понятием «агрессивный национализм».

Отметим, что в соответствии с госпрограммой целями молодежной политики в Калининградской области также являются: защита прав и законных интересов молодежи; обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального и физического развития и самореализации молодежи; создание условий для участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества; повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде; формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в Российской Федерации и т. п.

Обсуждение проекта продлится до 23 мая 2025 года.



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