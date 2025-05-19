В Польше два кандидата в президенты вышли во второй тур выборов

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Два кандидата на выборах президента Польши вышли во второй тур. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии республики.

Промежуточные итоги опубликованы после подсчёта 99% голосов. В следующем этапе голосования за главу государства примут участие Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Первый получил 31,1%, у Навроцкого же 29,7%. Третье место занял представитель «Конфедерации» Славомир Ментцен с 14,8%.

Далее расположились Гжегож Браун от партии «Конфедерация польской короны» (6,3%), спикер сейма Польши Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения «Вместе» (4,8%) и Магдален Беят от «Левых» (4,2%). Окончательные результаты избирком опубликует в течение 19 мая. Второй тур выборов президента республики назначен на 1 июня.

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