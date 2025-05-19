В Польше два кандидата в президенты вышли во второй тур выборов

Два кандидата на выборах президента Польши вышли во второй тур. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные избирательной комиссии республики.

Промежуточные итоги опубликованы после подсчёта 99% голосов. В следующем этапе голосования за главу государства примут участие Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Первый получил 31,1%, у Навроцкого же 29,7%. Третье место занял представитель «Конфедерации» Славомир Ментцен с 14,8%.

Далее расположились Гжегож Браун от партии «Конфедерация польской короны» (6,3%), спикер сейма Польши Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения «Вместе» (4,8%) и Магдален Беят от «Левых» (4,2%). Окончательные результаты избирком опубликует в течение 19 мая. Второй тур выборов президента республики назначен на 1 июня.