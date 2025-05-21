Глава МИД Литвы: 17-й пакет санкций против РФ — вчерашний день, пора думать о 18-м

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17-й пакет антироссийских санкций является уже «вчерашним днем», нужно думать «о том, что впереди нас» и о следующем санкционном пакете. Об этом, как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Дипломат призвал внести в 18-й пакет санкций российский СПГ и ядерное топливо. По его мнению, 17-й пакет санкций, согласованный ЕС накануне, — «это шаг вперед, но нам нужен скачок».

«Энергетический сектор — именно та область, через которую можно воздействовать на Россию. Санкции должны распространяться на сжиженный газ, нефть и продукты ее переработки, атомную энергию, банки, которые все еще свободно работают; мы должны ввести импортные тарифы на большинство российских товаров, не подпадающих под санкции. Нам также необходимо более эффективно ограничивать деятельность „теневого флота», — уточнил Будрис.

Как напоминает информагентство, 17-й пакет антироссийских санкций был одобрен Евросоюзом накануне, 20 мая. Он включает 17 физических лиц и 58 компаний.

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