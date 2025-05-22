Госдума приняла закон о штрафах до 500 тысяч за продажу энергетиков детям

В четверг, 22 мая, Госдума приняла закон, устанавливающий ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об этом сообщает «Интерфакс».

За данное правонарушение предусмотрены следующие размеры штрафов: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, документ «станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения».

Как напоминает информагентство, 1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать подтверждающий документ.