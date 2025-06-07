Закон о полумиллионных штрафах за продажу энергетиков детям подписал Путин

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Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Документ был опубликован в субботу, 7 июня, на официальном портале правовой информации.

Закон вводит административную ответственность за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. За данное правонарушение предусмотрены следующие размеры штрафов: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.; для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон о запрете продавать несовершеннолетним тонизирующие безалкогольные напитки, в том числе энергетические, вступил в силу 1 марта 2025 года. Если у продавцов появляются сомнения относительно совершеннолетия покупателя, у них есть право потребовать подтверждающий документ.

Госдума приняла закон об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков 22 мая. По мнению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, документ «станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения».

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