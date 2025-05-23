Минобороны Польши заявило о перехвате российского Су-24 над Балтийским морем

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что военно-воздушные силы Польши перехватили и сопроводили российский бомбардировщик Су-24 над Балтийским морем. Об этом, как передает РИА Новости, он заявил в эфире телеканала TVP Info.

«Вечером 22 мая Объединенное оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским ВВС, дислоцированным в Литве, перехватить российский самолет Су-24, совершавший опасные маневры», — сказал он.

По словам министра, маневры указывали на то, что это «не случайные действия».



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