Литва надеется, что ЕС даст денег на «обеспечение безопасности» границы с РФ

Литве необходимы средства на обновление оборудования на границе с РФ и Беларусью. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович, который в понедельник посетил границу с Беларусью вместе с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Мы видим, что действительно необходимо инвестировать в оборудование, в том числе в оборудование для наблюдения. К сожалению, системы имеют свойство со временем стареть. Нам нужно начать подготовку к обновлению всех систем уже сегодня», — констатировал глава литовского МВД, подчеркнув, что также нужно оборудовать подъездные пути к госгранице.

Кондратович выразил надежду, что Евросоюз выделит средства на «обеспечение безопасности» границ. «Если бы была такая возможность профинансировать эти проекты, это было бы действительно хорошо», — отметил он.