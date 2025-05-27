Глава Литвы: 18-й пакет санкций должен стать «коктейлем Молотова» для России

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Президент Литвы Гинатас Науседа надеется, что очередной пакет санкций станет «коктейлем Молотова» для РФ. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Я очень надеюсь, что мои коллеги в Евросоюзе поймут, что 17-й пакет санкций — это просто цветочки, нам нужно подготовить 18-й пакет санкций, который действительно станет „коктейлем Молотова“», — заявил Науседа, подчеркнув, что президент РФ «заслуживает гораздо более жестких санкций, чем те, которые сейчас к нему применяются».

Ранее президент Литвы уточнял, что 18-й пакет санкций «должен охватывать всех основных получателей российской нефти и газа... и исключить все российские банки из программы SWIFT, также должны быть применены санкции против „Росатома“, начиная с запрета на импорт урана, переходя к индивидуальным санкциям против руководителей „Росатома“, против новых договоров, заключаемых с „Росатомом“ в будущем».

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