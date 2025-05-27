Корабли, самолеты, спецтехника: Балтфлот проводит учения в акватории Балтийского моря

В Балтийском море проводится плановые учения сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

В маневрах задействовано свыше 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, а также порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, примерно 70 единиц военной и специальной техники. В ходе маневров экипажи кораблей отрабатывают противолодочные задачи, защиту от безэкипажных катеров, проводят практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Напомним, накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что в настоящее время Балтийский флот надёжно обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств.