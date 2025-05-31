Беспрозванных заявил, что присоединился к резерву теробороны области

Беспрозванных заявил, что присоединился к резерву теробороны области
Фото из ТГ-канала Алексея Беспрозванных
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных присоединился к резерву территориальной обороны региона. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор, «мы — пятая область, где создаются подобные подразделения территориальной обороны». «К резерву страны присоединился и я, а также члены команды правительства и главы муниципалитетов. Это возможность освежить знания и навыки, пройти тактическую и специальную подготовку. Обучение и служба в „БАРС-Калининград“ проходят исключительно на территории Калининградской области. Вступить может каждый, кто состоит в запасе и заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Присоединяйтесь!» — призвал глава региона.

Как уточняется в сообщении, желающим записаться следует звонить по номеру: 8 (4012) 53-26-63, доб. 119 или обратиться в военкоматы по месту учёта или пребывания.

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