Школам Литвы рекомендовано рассказывать учащимся об угрозах российской вербовки

Литовские власти рекомендовали проводить беседы в школах об «угрозах вербовки» со стороны России. Как сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», с такой инициативой выступило минобразования, науки и спорта республики.

Как уточняется в сообщении, литовские школы уже получили рекомендации от министерства, как проводить беседы с подростками на эту тему. Согласно документу, учебные заведения должны донести до учеников, какая ответственность им грозит за сотрудничество с российскими спецслужбами.

В свою очередь, директорам школ следует проводить беседы с учениками, призывать их осознанно относиться к угрозам и" делиться подозрениями" с Департаментом госбезопасности.