Экс-военнослужащий БФ заочно приговорен к пожизненному за поджог ракетного корабля

Экс-старшину Балтфлота Александра Терехова заочно приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля «Серпухов» в Калининградской области. Как сообщает сайт Генпрокуратуры, такое решение вынес Балтийский флотский военный суд.

«В суде установлено, что в апреле 2024 года Терехов в период прохождения военной службы <...> совершил государственную измену и диверсию — поджог помещения рубки малого ракетного корабля „Серпухов“, ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области. В результате преступных действий Терехова оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесен вред здоровью его сослуживцу. После совершения преступлений Терехов незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и Литовской Республики, откуда дезертировал на территорию Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Бывший военнослужащий признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), пп. «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство), ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы). Согласно приговору, первые 10 лет из пожизненного срока Терехову предстоит в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания «старшина 2-й статьи».