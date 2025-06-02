Экс-военнослужащий БФ заочно приговорен к пожизненному за поджог ракетного корабля

Все новости по теме: Криминал на Балтийском флоте

Экс-старшину Балтфлота Александра Терехова заочно приговорили к пожизненному заключению за поджог малого ракетного корабля «Серпухов» в Калининградской области. Как сообщает сайт Генпрокуратуры, такое решение вынес Балтийский флотский военный суд.

«В суде установлено, что в апреле 2024 года Терехов в период прохождения военной службы <...> совершил государственную измену и диверсию — поджог помещения рубки малого ракетного корабля „Серпухов“, ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области. В результате преступных действий Терехова оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн рублей, кроме того, нанесен вред здоровью его сослуживцу. После совершения преступлений Терехов незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации и Литовской Республики, откуда дезертировал на территорию Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Бывший военнослужащий признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), пп. «б», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство), ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы). Согласно приговору, первые 10 лет из пожизненного срока Терехову предстоит в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания «старшина 2-й статьи».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter