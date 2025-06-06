В Калининграде начались переговоры делегаций России и МАГАТЭ

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В Калининграде начались переговоры делегаций России и МАГАТЭ в расширенном составе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Перед переговорами главы делегаций, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, провели встречу в формате один на один. Как сообщает ТАСС, встреча прошла в аэропорту «Храброво».

О том, что Гросси 6 июня отправится в Калининград, стало известно в конце мая.

Переговоры между главой МАГАТЭ и «Росатома» уже проходили весной 2024 года. Темой стало обсуждение ситуации на Запорожской АЭС.

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