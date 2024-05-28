Главы Росатома и МАГАТЭ проводят переговоры в Калининграде

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл из Вены в калининградский аэропорт «Храброво» на переговоры. Об этом сообщили РИА Новости.

Борт из Вены приземлился в «Храброво» в 8.01 по местному времени (9.01 мск). Встреча Рафаэля Гросси с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым уже началась, она проходит в аэропорту. В состав российской делегации должны были войти представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

Ранее сообщалось, что темой переговоров станет обсуждение ситуации на Запорожской АЭС.