МВД Литвы подсчитало сумму, необходимую для укрепления границы с Россией

Литве требуется 120 млн евро на укрепление границы с РФ. Об этом заявил глава МВД республики Владислав Кондратович, пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Такая сумма подсчитана, конечно, это не одного дня сумма. Это предварительная оценка. Мы обязательно расставим приоритеты в самых важных вещах», — отметил Кондратович, уточнив, что средства необходимы для строительства физического барьера, обновления оборудования для наблюдения и приобретения системы борьбы с беспилотниками.

При этом глава МВД Литвы признал, что нарушения и инциденты на границе с Россией единичны.