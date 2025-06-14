МВД Литвы: выдача шенгенских виз россиянам несет серьезную угрозу безопасности

Рост числа шенгенских виз, выданных россиянам, угрожает безопасности ЕС. Об этом заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович, сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Растущее количество шенгенских виз, выданных гражданам России, представляет серьезную угрозу безопасности», — считает он. Напомнив, что Вильнюс больше не признает небиометрические российские паспорта для въезда на территорию Литвы, Кондратович подчеркнул, что данная мера «отвечает интересам национальной безопасности» и просто необходима в «в изменившейся геополитической ситуации».

Глава МВД Литвы предложил другим странам ЕС рассмотреть возможность применения этого ограничения, а также следовать рекомендациям Еврокомиссии по ужесточению выдачи виз для граждан РФ.