В Госдуме предлагают отменить бесплатное образование для детей мигрантов в России

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Обучение детей мигрантов в России должно стать платным, а количество попыток сдачи теста по русскому языку — ограниченным. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

«Что касается тех, кто в состоянии сдать тест и учиться, надо ставить вопрос о том, чтобы образование было платным. С какой стати мы должны бесплатно обучать иностранных граждан? Пусть платит семья, работодатель, посольство, фонды, [иностранное] государство, но не мы с вами со своих налогов», — сказал Нилов, отметив, что плату за обучение детей мигрантов можно было бы направлять на премии учителям и создание необходимой инфраструктуры.

По мнению Нилова, также «надо лимитировать количество попыток, когда можно сдать тест на знание русского языка для того, чтобы учиться в школе». «Конечно, недопустимо, когда сегодня регионы начинают изыскивать средства из своих бюджетов на курсы, чтобы дети иностранцев получали необходимые знания и готовились к сдаче теста», — сказал парламентарий.

Также Нилов призвал прекратить «мучить детей», если они не в состоянии выучить русский язык. «Если не могут поступить — не нужно мучиться, пусть дома ожидают возвращения родителей на родину», — заключил он.

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