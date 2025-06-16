Источник: «Креспективу» возглавила жена чиновника правительства

Источник: «Креспективу» возглавила жена чиновника правительства
Фото: сайт krespektiva.ru
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Новым директором «Креспективы» стала Алина Калькута. Как утверждает источник «Нового Калининграда», она является супругой нового главы агентства по международным связям Александра Калькуты, позиционирует себя в качестве блогера и психолога.

Информация об Алине Калькута опубликована на сайте фонда «Креспектива» в разделе «наша команда». «Руководит Фондом, формирует стратегию и выстаивает внешнюю коммуникацию», — отмечается на сайте. При этом по данным Единого государственного реестра юрлиц, руководителем фонда в ранге временно исполняющей обязанности директора по-прежнему числится Наталья Губарева. На сайте «Креспективы» в настоящее время она значится в должности заместителя директора.

Как утверждают источники «Нового Калининграда», Алина Калькута — супруга Александра Калькуты, который в марте возглавил Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области после отставки Аллы Ивановой. Ранее Калькута работал в представительстве МИД России в Калининграде. В октябре 2024 года Алина Калькута стала гостем молодежного форума ШУМ, на котором выступала в качестве «психолога, блогера, руководителя проекта по производству натуральных кормов для домашних животных, хореографа».

Бывший руководитель правительственного «Фонда креативных индустрий „Креспектива“» Валерия Гусейнова покинула пост в 2024 году после перехода экс-губернатора Антона Алиханова на пост федерального министра. Валерия Гусейнова была супругой экс-фотографа «Комсомольской правды» Виктора Гусейнова, который являлся другом Алиханова.

Отметим, организация была создана в 2020 году, финансируется за счёт субсидий из областного бюджета. Фонд «Креспектива» проводит мероприятия, направленные на поддержку креативного предпринимательства. В частности, организовывает международные фестивали игровой индустрии PLAYPORT FEST.

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