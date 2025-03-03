У областного агентства по международным связям появился новый руководитель

У областного агентства по международным связям появился новый руководитель
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области возглавил Александр Калькута, ранее работавший в представительстве МИД России в Калининграде. Соответствующее распоряжение 3 марта подписал губернатор Алексей Беспрозванных.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, Александр Калькута окончил Военный Университет Министерства Обороны РФ по направлению «перевод и переводоведение». С 2012 года он работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В 2013-2015 годах — третий секретарь, вице-консул Посольства Российской Федерации в Республике Польша, в 2017-2018 годах — второй секретарь, консул Посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

С 2023 года и до назначения руководителем агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Александр Калькута работал заместителем представителя МИД России в Калининграде.

«С учётом особого положения Калининградской области выстраивание конструктивных межрегиональных, международных связей имеет важное значение для региона, для развития экономического сотрудничества, социально-культурного взаимодействия. Уверен, что значительный профессиональный опыт Александра Михайловича будет очень полезен и послужит на благо жителей региона», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Алла Иванова покинула пост главы Агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области в конце 2024 года. 28 декабря был её последний день в указанной должности. С 29 декабря обязанности директора исполняла её заместитель Лиана Максимова.

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