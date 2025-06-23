Литовский суд принял иск к наследникам Горбачева о возмещении ущерба

Верховный суд Литвы принял иск к наследникам экс-президента СССР Михаила Горбачева с требованием возмещения ущерба за события 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Родственники погибших во время январских событий считают, что Горбачев, который одновременно был главнокомандующим вооруженными силами, располагал полномочиями, чтобы остановить вмешательство армии в происходящее, но этого не сделал, в результате чего погибли люди. Они требуют возмещения морального ущерба и настаивают, чтобы ответственность возложили на наследников Горбачева», — уточняется в сообщении.