Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства «коллективного Запада» с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Российской Федерации.
«Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Это позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются, прежде всего, в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России», — отмечают в СВР.
Как уточняют в ведомстве, за последнее время завод «Крушик» из г. Вальево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.
«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — констатируют в Службе внешней разведки Российской Федерации.