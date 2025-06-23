Предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства «коллективного Запада» с Россией. Во многом это стало возможным за счет использования опосредо­ванных схем поставок. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Российской Федерации.

«Производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Это позволяет Киеву в дальнейшем формально получать уже как бы не сербскую воен­ную продукцию, а собранную на оружейных заводах западных государств. Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются, прежде всего, в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов России», — отмечают в СВР.

Как уточняют в ведомстве, за последнее время завод «Крушик» из г. Вальево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими вра­гами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — констатируют в Службе внешней разведки Российской Федерации.