Литва призывает ввести жесткие санкции против РФ, чтобы потом выдвигать ультиматумы

Глава МИД Литвы призвал ввести «жесткие санкции» против РФ, чтобы в дальнейшем можно было выдвигать Москве «ультиматумы». Об этом сообщает телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва».

«Если мы не сделаем этого сейчас, в будущем больше не будет возможности для каких-либо ультиматумов. Это означало бы, что мы потеряем прекрасную возможность добиться перемирия и двигаться к мирным переговорам. Сейчас самое время это сделать», — заявил Кястутис Будрис, добавив, что нужно «двигаться вперед» и согласовывать 18-й пакет санкций.