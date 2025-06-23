В Калининградской области назначен новый руководитель УФСИН

В Калининградской области назначен новый руководитель УФСИН
Фото пресс-службы регионального УФСИН
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В понедельник, 23 июня, директор ФСИН России генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев представил нового начальника УФСИН России по Калининградской области. Им стал полковник внутренней службы Дмитрий Пестов, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Аркадий Гостев охарактеризовал Дмитрия Пестова как опытного руководителя, обладающего необходимыми знаниями, способного организовать эффективную работу пенитенциарной системы региона. «Вам предстоит в короткий срок изучить реальное положение дел в подведомственных учреждениях, познакомиться с их личным составом, нацелив на повышение эффективности деятельности», — напутствовал Гостев нового начальника регионального УФСИН.

Ранее Дмитрий Пестов занимал должность первого заместителя начальника УФСИН по Рязанской области. 

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