Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

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Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который предусматривает размещение вывесок и надписей в общедоступных местах только на русском. Об этом сообщает «Коммерсант».

Документ предусматривает регламентирование размещения информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей, с 1 марта 2026 года. Согласно закону, информация должна быть выполнена на русском языке как государственном языке Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством субъектов РФ, она может быть выполнена также на государственных языках республик и (или) иных языках народов РФ и быть идентичной по содержанию информации, выполненной на русском языке, а также равнозначной по размещению и техническому оформлению. При этом, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца) информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, может быть выполнена также на иностранных языках, говорится в законе.

Норма не будет применяться к случаям использования фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, а также к другим случаям, предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, требованиями технических регламентов.

Соответствующий закон 17 июня во втором и третьем чтении приняла Госдума.

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