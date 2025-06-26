Власти Сербии — России: поставок вооружения Украине от Белграда не будет

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заверил, что, пока он является членом Совета национальной безопасности страны, поставок вооружений Украине от Белграда не будет. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Как вам известно, по предложению президента [Сербии Александара] Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования профильных министерств, ведомств и Совета национальной безопасности. Совет национальной безопасности — это орган, аналогичный вашему Совету безопасности Российской Федерации. И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — заверил сербский премьер.

Мацут подчеркнул, что Сербия и Россия — это прежде всего «страны, связанные многовековой дружбой и стратегическим партнерством, а сербы и русские — братские народы, которые никто не сможет разъединить».

Напомним, ранее в Службе внешней разведки РФ заявили, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину.