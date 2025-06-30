Избирком: в Калининградской области стартовали избирательные кампании 2025 года

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В 2025 году избирателям одиннадцати муниципалитетов региона предстоит выбрать депутатов окружных Советов. Как сообщает региональный Избирком в своём телеграм-канале, решения о назначении избирательных кампаний были опубликована на прошлой неделе. 

Кандидаты будут претендовать на 138 мандатов. На муниципальных выборах возможно как выдвижение партиями, так и самовыдвижение кандидатов.

В Избиркоме также напомнили, что в восьми муниципалитетах пройдут основные выборы депутатов окружных Советов:

  • В Балтийском и Советском городских округах жителям необходимо избрать по 20 депутатов;

  • В Зеленоградском и Черняховском муниципальных округах также по 20 депутатов;
  • В Гвардейском, Полесском и Славском муниципальных округах по 15 народных избранников;
  • В Ладушкинском городском округе — 10 депутатов;
  • В трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы. В Гусевском, Озерском и Светловском округах предстоит избрать по одному депутату в действующие окружные Советы.

«Прежде чем избиратели поставят заветну

ю галочку, кандидатам предстоит пройти этапы выдвижения и регистрации», — добавляет Избирком.

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