В Риге демонтировали памятную табличку с дома, где жил советский писатель Пикуль

Все новости по теме: Память

Власти Риги демонтировали мемориальную табличку советскому писателю Пикулю. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на местные СМИ.

Доска, установленная в 2014 году на доме на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. По данным журналистов, планируется снять мемориальную доску Пикулю и со здания «Дома писателей» в столице. Как заявил Ратниекс, «рано или поздно из городской среды Риги исчезнут все реликвии», связанные с Советским Союзом и РФ.

Валентин Саввич Пикуль — советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter