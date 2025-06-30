В Риге демонтировали памятную табличку с дома, где жил советский писатель Пикуль

Власти Риги демонтировали мемориальную табличку советскому писателю Пикулю. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на местные СМИ.

Доска, установленная в 2014 году на доме на улице Тербатас в Риге, где жил писатель Валентин Пикуль, была снята на этой неделе по распоряжению бывшего вице-мэра столицы Эдварда Ратниекса. По данным журналистов, планируется снять мемориальную доску Пикулю и со здания «Дома писателей» в столице. Как заявил Ратниекс, «рано или поздно из городской среды Риги исчезнут все реликвии», связанные с Советским Союзом и РФ.

Валентин Саввич Пикуль — советский писатель, автор многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.