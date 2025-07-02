В кадровый резерв Калининградской области отобрали 70 участников СВО

В Калининградской области 70 участников Специальной военной операции прошли отбор в региональную программу «Герои 39», суть которой в подготовке «компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и местного самоуправления Калининградской области».

По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, 30 из них должны приступить к обучению с сентября этого года, и ещё 40 начнут обучение, когда вернутся из зоны СВО.

«С 30 участниками, которые будут у нас принимать участие, я проведу личную встречу для того, чтобы еще раз пообщаться и с каждым познакомиться, — сообщил Беспрозванных во время общения с журналистами 2 июля. — Далее за каждым из них будет закреплен наставник. Сегодня я озвучил на нашем совещании, что им должно быть первое лицо любого ведомства. Например, если это министерство, значит, это министр. Сам лично я буду наставником кого-либо из участников. Мы определимся уже в ближайшее время».

Учебная программа, как пояснил Беспрозванных, уже создана. В случае появления дополнительных запросов на дополнительные курсы, они будут добавлены. Губернатор пояснил, что биографии участников программы тщательно проверяются.

«Проверяется биография, проводится тестирование людей и проводится оценка компетенции. Это все очень важно для того, чтобы попасть в цель с точки зрения развития компетенции наших ребят», — заключил он, уточнив, что 199 человек не прошли предварительный отбор.