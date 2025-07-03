Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщает «Коммерсант». Об этом заявили МИД, также информацию подтвердил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном», — цитирует издание Кабулова.

Движение «Талибан» повторно пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Россия начала устанавливать дипломатические отношения с «Талибаном» и 20 мая этого года исключила его из реестра террористических организаций. 26 мая запрет на деятельность «Талибана» официально сняли.