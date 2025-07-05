Власти Калининградской области ввели запрет на погружение в море с аквалангом

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В Калининградской области вводится запрет на погружение в Балтийское море с аквалангом. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора от мая 2023 года № 43 «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации (включая погружение с использованием водолазных дыхательных аппаратов)».

Согласно новому указу, подписанному главой региона Алексеем Беспрозванных и опубликованному на сайте облправительства, документ двухлетней давности дополняется новым пунктом 1.1. В нем сказано следующее: «Запретить погружение физических лиц с использованием водолазных дыхательных аппаратов в территориальном море Российской Федерации, ограниченном Государственной границей Российской Федерации, береговой линией и линиями, соединяющими точки <…>».

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