Власти Польши восстановили погранконтроль с Литвой и Германией

В понедельник, 7 июля, Польша восстановила пограничный контроль с Германией и Литвой. Новые меры продлятся 30 дней, однако власти не исключают, что могут их продлить, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Как пояснял накануне министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк, что введение проверок на внутренних границах ЕС «необходимо для обеспечения абсолютной герметичности наших границ в борьбе с нелегальной миграцией». Для этих целей на границе с Литвой протяженностью 104 км пропускные пункты будут работать в 13 местах, на 467-километровой границе с Германией — в 52.