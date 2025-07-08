Власти региона выделяют 850 тыс. на проведение форума Российско-Белорусского совета

Власти Калининградской области готовятся к поиску подрядчика для оказания услуг по организации и проведению форума Российско-Белорусского совета по долгосрочному сотрудничеству региона с областями, министерствами и органами государственного управления Республики Беларусь. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Данные разместило Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области. Объём финансового обеспечения — 850 тыс. рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2024 году Российско-Белорусский совет проводился в Калининграде в ноябре. Выступая на заседании, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил построить в регионе санаторный комплекс Республики Беларусь.