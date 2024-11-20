Беспрозванных предложил Белоруссии построить санаторий на Балтийском море

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных предложил построить в регионе санаторный комплекс Республики Беларусь. С таким предложением он выступил на заседании Российско-Белорусского совета по сотрудничеству Калининградской области с Белоруссией, которое состоялось в Калининграде в среду.

«Я бы хотел бы предложить белорусской стороне при содействии правительства Калининградской области вернуться к вопросу о строительстве на калининградском побережье санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь», — сказал губернатор. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с белорусскими властями, и «есть ряд предложений», которые можно рассмотреть более предметно.

Напомним, годом ранее экс-губернатор Антон Алиханов предложил Белоруссии построить санаторий на берегу Балтийского моря. Алиханов посетил санаторий «Юность» под Минском и призвал власти и бизнес республики создать в Калининградской области аналогичный комплекс, который можно было бы оснастить белорусской медицинской техникой.



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