Госдума утвердила Андрея Никитина на пост главы Минтранса РФ

Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта РФ. Об этом сообщает РИА Новости.



За его назначение проголосовали все 408 депутатов. Во время выступления на заседании, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.

7 июля экс-губернатора Курской области Романа Старовойта освободили от должности Министра транспорта. После этого Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем Старовойта Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра. Указ о назначении Никитина был подписан сразу после встречи.