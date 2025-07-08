Госдума утвердила Андрея Никитина на пост главы Минтранса РФ

Госдума утвердила Андрея Никитина на пост главы Минтранса РФ
Андрей Никитин, фото с сайта Минтранса РФ
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Госдума утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

За его назначение проголосовали все 408 депутатов. Во время выступления на заседании, Никитин обозначил приоритеты ведомства: комфорт и удобство многодетных семей, благополучие и безопасность ветеранов СВО, решение проблем с коллапсами в аэропортах, использование искусственного интеллекта в сфере транспортной безопасности.

7 июля экс-губернатора Курской области Романа Старовойта освободили от должности Министра транспорта. После этого Владимир Путин встретился в Кремле с заместителем Старовойта Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности Министра. Указ о назначении Никитина был подписан сразу после встречи.

Спустя несколько часов 7 июля стало известно, что Роман Старовойт найден мёртвым в Одинцово. Как сообщал источник РБК в правоохранительных органах, тело Старовойта было обнаружено в субботу, 5 июля. По словам источника, по делу гибели Старовойта будут назначены экспертизы — баллистическая и медицинская, которые помогут установить причину гибели. Одна из основных версии произошедшего — самоубийство.

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