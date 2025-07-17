Генерал армии США заявил о плане «стереть с лица земли» Калининградскую область

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Командующий армией США в Европе и Африке и сухопутными войсками альянса Кристофер Донахью заявил, что Северо-атлантический альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области. Об этом пишет РИА «Новости».

Как уточнил генерал, план «линии сдерживания на восточном фланге» предполагает усиление наземного потенциала и улучшение взаимодействия военной сферы и промышленности в НАТО.

Как отмечает издание Defense News, Донахью заявил, что Калининград имеет ширину около 47 миль и окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — заверил генерал.

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