В Госдуме ответили на заявление генерала США о нападении на Калининградскую область

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В Госдуме прокомментировали заявление американского генерала Кристофера Донахью о разработано плане подавления вооруженных сил РФ в Калининградской области. Подобные действия будут означать нападение на РФ со всеми ответными мерами, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями. Это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет», — отметил Слуцкий.

Напомним, ранее командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала сил РФ в Калининградской области. По его словам, российский регион окружен со всех сторон НАТО, и армия и ее союзники теперь имеют возможность «снести его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — утверждает Донахью.

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